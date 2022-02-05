Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и снег. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -4..-2 градуса, в Набережных Челнах -6..-1 градус, в Альметьевске -4..0 градусов, в Чистополе -4..-1 градус, а в Буинске -5..-1 градус.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в республике из-за снега, метели и сильного ветра ограничили движение рейсовых автобусов и грузового транспорта. Автовладельцев призвали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Ограничение движения сохранится до улучшения погоды.

Диана Жиленкова