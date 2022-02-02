Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Центром обсуждения стал внутриукраинский кризис, а также ситуация по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности РФ.

— В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей, — сообщается на сайте Кремля.

Фото: flickr.com

Отмечается, что НАТО не готово к адекватному реагированию на обоснованные российские озабоченности. В частности, альянс прикрывается «ссылками на так называемую политику открытых дверей», которая противоречит базовому принципу неделимости безопасности.



Вчера Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидер РФ заявил, что в 2021 году взаимная торговля между странами выросла на 30%, до $5,5 млрд. По словам Путина, особое место в экономическом партнерстве занимает энергетика.

Диана Жиленкова