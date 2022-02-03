Галимова о «выселении» казанского радиоклуба ДОСААФ РТ: «Я таких обращений не видела»

«Реальное время» поинтересовалось, знают ли в аппарате президента Татарстана о ситуации с выселением казанского радиоклуба ДОСААФ РТ и можно ли как-то помочь клубу с помещением. Как стало известно нашему интернет-изданию, после смены руководства Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Татарстана радиолюбителям указали на дверь.



— Я таких обращений не видела, — ответила на вопрос «Реального времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Реальное время» писало, что в конце января 2022 года начальника клуба Александра Новикова в татарстанском отделении ДОСААФ попросили покинуть помещение. В штаб-квартире ДОСААФ РТ, на улице Патриса Лумумбы, 4 радиоклуб общества жил с 1988 года — года постройки здания.

— Изначально два помещения нам хотели оставить, но потом резко все поменялось, вообще уходите, сказали. Дали неделю срока. «Если не уйдете — привезем контейнер и все выбросим». Поэтому мы уже начали выносить вещи не первостепенной важности, до основного еще не дошли. Но на этой неделе надо забрать все, если никаких изменений не произойдет. Нам говорят: «Просто уходите и все, не наши проблемы куда. Вы никто!» — рассказал «Реальному времени» начальник радиоклуба Александр Новиков.



Подробнее об истории с выселением казанского радиоклуба ДОСААФ РТ — в материале «Реального времени».