На челнинском предприятии промаркировали рабочих для оценки продуктивности

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

На мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК» холдинга «Агросила» сотрудникам выдали шапочки с номерами и установили оборудование, следящее за их эффективностью, сообщила гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова.



На производственных линиях введена система «Маттлер», дающая каждому сотруднику индивидуальную оценку. «На шапочках наших работников есть номера. На линии установлена камера, которая высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты. Соответственно, от данной выработки зависит зарплата по итогам месяца», — приводят слова Барсуковой Chelny-biz.ru.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

По результатам система автоматически считает ежедневную выработку и зарплату. Отмечается, что производительность на производстве после введения системы увеличилась на 15%.

В 2021 году компания «Агросила.Челны-МПК» вышла на выручку в 4,5 млрд рублей.

Маргарита Головатенко