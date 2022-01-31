Мухаметшин призвал жениться один раз и на всю жизнь

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Спикер Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал чаще прибегать к примирительным процедурам и собеседованиям при рассмотрении заявлений о разводе. В целом он призвал татарстанцев жениться один раз и на всю жизнь

— 80% браков были расторгнуты по решению судов, — с тревогой отметил он, указав, что такие заседания проходят без присутствия супругов. Нет примирительных процедур.

По его словам, развод всегда приносит горечь семьям с несовершеннолетними детьми, а вступление одного из супругов в новый брак не всегда бывает удачным. По его словам, можно несколько раз пережениться, но не всегда это бывает удачно.



Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина, в Татарстане количество разводов сократилось на 17,6% за последние два года. В 2021 году в республике развелись 9 587 пар. По соотношению числа разводов на тысячу браков — 603 — Татарстан имеет самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.



Луиза Игнатьева