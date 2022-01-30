В Госдуме считают, что анонсированные Британией санкции не повлияют на жизнь россиян
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что анонсированные Великобританией санкции против России из-за ситуации вокруг Украины никак не повлияют на жизнь ее граждан. Об этом сообщает «Газета.ру».
По его словам, Британия периодически заявляет о новых ограничительных мерах против России, однако ни к каким серьезным последствиям они пока не приводили. Новиков считает, что россияне заметят последствия от санкций лишь в случае отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток-2».
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила, что власти Великобритании расширят санкции против России на следующей неделе. Это коснется тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Однако подробностей того, что будут представлять из себя они, она не раскрыла.
На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что планируемые США санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. По данным издания, проработка ограничительных мер находится на заключительной стадии.
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