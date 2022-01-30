В Госдуме считают, что анонсированные Британией санкции не повлияют на жизнь россиян

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что анонсированные Великобританией санкции против России из-за ситуации вокруг Украины никак не повлияют на жизнь ее граждан. Об этом сообщает «Газета.ру».

По его словам, Британия периодически заявляет о новых ограничительных мерах против России, однако ни к каким серьезным последствиям они пока не приводили. Новиков считает, что россияне заметят последствия от санкций лишь в случае отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток-2».

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила, что власти Великобритании расширят санкции против России на следующей неделе. Это коснется тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Однако подробностей того, что будут представлять из себя они, она не раскрыла.

Фото: pixabay.com

На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что планируемые США санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. По данным издания, проработка ограничительных мер находится на заключительной стадии.

Дарья Акимова