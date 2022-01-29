Мишустин назначил Валентина Иванова замглавы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Само оно было подписано накануне.

Ранее Иванов занимал должность замдиректора департамента строительства правительства России. Также он возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области и был главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала РЖД.

22 января 2021 года предыдущий замминистра транспорта РФ Владимир Токарев был освобожден от должности распоряжением Мишустина. Тот был задержан 19 января в качестве подозреваемого по делу о коррупции. Чиновнику предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и он был арестован.

Дарья Акимова