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В Татарстане в 2021 году заключили контракты на поставку спецтехники на 1,1 млрд рублей

23:31, 29.01.2022
В Татарстане в 2021 году заключили контракты на поставку спецтехники на 1,1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продолжают обновлять автопарк специальной коммунальной техникой, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В 2021 году заключены контракты на поставку 155 единиц спецтехники на общую сумму 1,12 млрд рублей. На сегодняшний день в муниципальные районы передали 69 единиц новой техники, поставку остальных машин планируют осуществить в течение трех последующих месяцев согласно графику.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минстроя РТ напомнил, что системно работа по обновлению автопарка проходит с 2017 года. За первые три года в районы по договорам аренды передали 360 единиц техники в общей сложности на 1,51 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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