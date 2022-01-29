В Татарстане в 2021 году заключили контракты на поставку спецтехники на 1,1 млрд рублей

В Татарстане продолжают обновлять автопарк специальной коммунальной техникой, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



В 2021 году заключены контракты на поставку 155 единиц спецтехники на общую сумму 1,12 млрд рублей. На сегодняшний день в муниципальные районы передали 69 единиц новой техники, поставку остальных машин планируют осуществить в течение трех последующих месяцев согласно графику.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минстроя РТ напомнил, что системно работа по обновлению автопарка проходит с 2017 года. За первые три года в районы по договорам аренды передали 360 единиц техники в общей сложности на 1,51 млрд рублей.

Маргарита Головатенко