В 2022 году в Иннополисе откроется первый роботизированный отель

Фото: Максим Платонов

До конца 2022 года в Иннополисе откроется роботизированный отель. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

По словам Шайхутдинова, это будет место с максимальным количеством автоматизированных и роботизированных процессов. В отеле планируется 30 номеров. Инвестиции в его строительство составляют около 500 млн рублей.

Работами по внедрению инновационных технологий в отель занимается Университет Иннополис. По словам вице-премьера, возможно, отель откроется ко Дню республики Татарстан, который отмечается 30 августа.

На прошлой неделе Шайхутдинов рассказал, что в Иннополисе закончилось жилье. Это около двух тысяч арендных квартир в многоквартирных домах и 350 квартир в таунхаусах. Власти уже одобрили начало строительства новых многоквартирных домов.

Дарья Акимова