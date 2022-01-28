Кабмин выделит частным медклиникам Татарстана 8,4 млн рублей на уход за пожилыми

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Частные клиники Татарстана получат 8,4 млн рублей на уход за гражданами старше 65 лет, такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



Всего частным медорганизациям, привлекаемым для долговременного ухода за пожилыми гражданами, выделят 351 млн рублей.

Напомним, пилотный проект по привлечению частных организаций к оказанию медико-социальной помощи пожилым гражданам стартовал в 2020 году. Сейчас в нем участвуют организации из 15 регионов РФ, в числе которых Татарстан.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Благодаря межбюджетным трансфертам по проекту поддержку получат более 3,7 тысячи пожилых людей.

В Госдуме предложили назначить выплаты по уходу за пожилыми ухаживающим за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Сейчас ежемесячную компенсацию могут получать граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет и др.

Маргарита Головатенко