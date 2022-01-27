Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -12 градусов
В четверг, 27 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем местами небольшой снег.
Ветер юго-западный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -7... -12 градусов. В Казани ожидается от -9 до -12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -7 до -11 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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