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Ушла из жизни журналист, бывший главный редактор газеты «Авангард» Людмила Путятинская

10:34, 27.01.2022
Ушла из жизни журналист, бывший главный редактор газеты «Авангард» Людмила Путятинская
Фото: tetushi.tatarstan.ru

Ушла из жизни журналист, бывший главный редактор газеты «Авангард» Людмила Путятинская. Ей было 66 лет.

Людмила Путятинская посвятила журналистике более 20 лет, 11 из которых возглавляла редакцию тетюшской газеты. Людмила Михайловна работала журналистом до последних дней.

Последние дни жизни она провела в районной больнице, борясь с тяжелой болезнью.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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