Ушла из жизни журналист, бывший главный редактор газеты «Авангард» Людмила Путятинская
Ушла из жизни журналист, бывший главный редактор газеты «Авангард» Людмила Путятинская. Ей было 66 лет.
Людмила Путятинская посвятила журналистике более 20 лет, 11 из которых возглавляла редакцию тетюшской газеты. Людмила Михайловна работала журналистом до последних дней.
Последние дни жизни она провела в районной больнице, борясь с тяжелой болезнью.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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