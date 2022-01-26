В Нижнекамске женщина получила условный срок за то, что ударила полицейского

Фото: прокуратура РТ

Нижнекамская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Суд признал ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Вечером 19 мая прошлого года женщина, будучи пьяной, устроила скандал с соседями в подъезде дома №7 на проспекте Мира. Она вела себя агрессивно, стучала в двери. Прибывший сотрудник полиции потребовал это прекратить, но женщина ударила его кулаком в лицо.

Фото: realnoevremya.ru

Свою вину она полностью признала. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В начале декабря в Челнах мужчина получил условный срок за то, что ударил женщину-полицейского. Она попросила его надеть маску в магазине.

Татьяна Леухина