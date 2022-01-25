Депутат Казгордумы заснял КАМАЗы, разгружающие снег на незаконной свалке

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Депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов обнаружил в Казани незаконную свалку снега. Проезжая по трассе, он увидел КАМАЗы, сваливающие снег неподалеку от нового ипподрома.



Согласно данным СанПиН, нельзя размещать снег и лед, загрязненный противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха населения. Складировать собранный снег можно лишь на специально отведенных для этого площадках с водонепроницаемым покрытием и сплошным земляным валом, можно вывозить снег на снегоплавильные установки, напомнил депутат в Instagram.

Разгрузку снега с реагентами в этом месте депутату подтвердил один из водителей КАМАЗа. Серов намерен обратиться в прокуратуру.

Этой ночью на уборку улиц выходили 62 дорожных рабочих и 442 единицы специальной техники.

В мэрии Казани признали проблему со снежными завалами на дорогах и во дворах за последнее время — сообщили, что имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части. О виноватых в снежном «бардаке», работе муниципальных дорожных предприятий и повышении зарплат водителей погрузчиков — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко