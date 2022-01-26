Татарстанца осудили на 2 года условно за враждебные посты о правоохранителях в соцсетях

39-летнего жителя Казани признали виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ) за посты с признаками унижения сотрудников правоохранительных органов и представителей определенной национальности.



Мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы экстремистского характера в 2020—2021 годах, установило следствие. Противоправную деятельность выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Фото: realnoevremya.ru

В январе стало известно, что в Казани оштрафовали 52-летнюю женщину за экстремистские комментарии в соцсетях. За это ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко