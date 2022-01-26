Прокуратура потребовала от бугульминских УК убрать снег и наледь с крыш

Фото: прокуратура РТ

В Бугульме прокуратура после проверки потребовала с нескольких управляющих компаний убрать снег с крыш многоквартирных домов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Так, на крышах домов, обслуживаемых ООО УК «ЖЭУ-6», ООО УК «Уют-4», ООО УК «АНТЕЙ», ООО УК «Луч», ООО УК «Тан», ООО УК «Спутник 1», ООО УК «Нефтяник», ТСЖ «Нефтяник», МУП УК «КЖСУ», ТСЖ «Восточный», ТСН «Спутник 1», была наледь в виде сосулек и снега толщиной более 30 см. Это может причинить вред жизни и здоровью граждан, а еще их имуществу.

Фото: realnoevremya.ru

В адрес организаций внесены представления об устранении нарушений. Фактическое их устранение проконтролирует прокуратура. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Маргарита Головатенко