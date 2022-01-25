В семи мечетях Казани организуют бесплатные курсы чтения Корана

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанских мечетях организуют бесплатные курсы чтения Корана. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Обучение будет проходить со 2 февраля в семи мечетях города. На курсах слушатели смогут изучить Коран с нуля, от арабского алфавита до правил чтения.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Занятия будут проходить два раза в неделю в течение двух месяцев по следующим адресам: «Рашида» (ул. Цветочная, 24), «Эниләр» (ул. Газовая, 18), «Зангар» (ул. Сары Садыковой, 8), «Казан Нуры» (ул. Фатиха Амирхана, 3), «Нур Ислам» (ул. Мусы Бигиева, 36), «Иман Нуры» (ул. Дорожная, 32) и «Гаиля» (ул. Файзи, 2).

В начале января в Казани начали писать новое издание Корана, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечается в этом году. Написание одной страницы занимает 2 дня. С учетом проверки текста написание Корана займет не меньше двух лет.



Татьяна Леухина