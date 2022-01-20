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В Казани вечером образовались 8-балльные заторы

17:54, 20.01.2022 1
В Казани вечером образовались 8-балльные заторы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вечером в четверг образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы из-за ДТП появились на улицах Павлюхина, Назарбаева, Николая Ершова, Петра Витера, Маршала Чуйкова. Движение затруднено на улицах Технической, Лево-Булачной, Пушкина, Ленской, Декабристов, Копылова, Тэцевской.

Фото: скриншот

Также пробки наблюдаются на улицах Мира, Академика Сахарова, на Оренбургском и Мамадышском трактах.

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