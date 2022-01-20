Шойгу и официальные лица поздравили Минтимера Шаймиева с его 85-летием

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с юбилеем первого президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Сегодня ему исполнилось 85 лет.



Он отметил, что за плечами у Минтимера Шариповича яркая трудовая и политическая биография и на протяжении всего жизненного пути он остается верен своим принципам: «Многие годы находясь во главе Татарстана, Вы направляли все свои силы и энергию на претворение в жизнь самых смелых инициатив, делали все возможное для социально-экономического развития и процветания региона».

Минтимеру Шаймиеву направил телеграмму и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ней он отметил — «невозможно переоценить роль Минтимера Шаймиева в создании партии «Единая Россия», которая является ведущей политической силой страны».

Поздравления в адрес Минтимера Шаймиева по случаю его 85-летия также направили специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

В адрес Государственного Советника РТ поздравительные телеграммы также направили генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.



К поздравлениям в адрес юбиляра присоединился глава Башкортостана Радий Хабиров. Он, в частности, отметил служение Минтимера Шаймиева родному Татарстану, выдающийся вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры.



Шаймиева сегодня поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Минтимер Шаймиев получил поздравления от представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Поздравления прозвучали от председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Государственного Советника Татарстана поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Маргарита Головатенко