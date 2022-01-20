Кириенко и Хуснуллин поздравили Шаймиева с юбилеем

Фото: пресс-служба президента РТ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прибыл в Казань лично поздравить первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева с юбилеем.

Он передал слова поздравления от имени председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко также прибыл поздравить Минтимера Шаймиева с юбилеем. Он поблагодарил первого президента РТ за те проекты, которые он реализует сегодня.

Фото: пресс-служба президента РТ

Поздравил Минтимера Шаймиева и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Шаймиева сегодня поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Минтимер Шаймиев получил поздравления от представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Маргарита Головатенко