Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил Шаймиева с юбилеем

Фото: Максим Платонов (архив)

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с юбилеем. Сегодня ему исполняется 85 лет.

«Ваша многолетняя плодотворная деятельность во благо Татарстана и великой России являет достойный пример деятельной заботы о людях, то Ваш каждодневный благородный труд! Вашими стараниями Республика Татарстан стала лидером в Российской Федерации в социально-экономическом, политическом и духовном развитии, многие стремятся побывать в Татарстане, посетить многочисленные уникальные культурные объекты и достопримечательности», — говорится в тексте поздравления.

Митрополит выразил особую признательность за постоянное внимание к деятельности Татарстанской митрополии и возрождение народных святынь на земле Татарстана.

— Отрадно видеть добрые плоды Ваших усилий, направленных на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, утверждение традиционных ценностей в жизни нашего народа, созидание мира и гражданского согласия, — отметил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в своем поздравлении.

Фото: Максим Платонов

С юбилеем Шаймиева поздравил и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выразил ему признательность за содействие в воссоздании исторического собора в честь Казанской иконы Божией Матери и пожелал телесной и душевной крепости, успехов в благих делах и начинаниях.



К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Дарья Акимова