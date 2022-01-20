Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шаймиева с 85-летием

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с 85-летием первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева.



«Эту юбилейную дату Вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внесшего исторический вклад в становление Республики Татарстан в качестве одного из успешных и динамичных субъектов Российской Федерации.



Следуя Вашей дальновидной и выверенной политике, братский Татарстан сегодня уверенно идет по пути устойчивого роста, демонстрируя впечатляющие успехи».



Он отметил, что в Казахстане высоко ценят личный вклад Минтимера Шаймиева в укрепление многовековой дружбы и взаимного уважения между народами, а также стратегического партнерства и союзничества с Россией.

«Убежден, Ваш непререкаемый авторитет, мудрость и богатый опыт будут и впредь служить во благо процветания и прогресса республики», — сказано в телеграмме.

Фото: pixabay.com

Шаймиева сегодня поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Минтимер Шаймиев получил поздравления от представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Поздравления прозвучали от председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.



К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Маргарита Головатенко