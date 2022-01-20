Патриарх Кирилл поздравил Шаймиева с 85-летием

Фото: Михаил Козловский (архив)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с юбилеем. Сегодня он отмечает свое 85-летие.

«Всю свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству. Став первым президентом Татарстана в непростое для страны время, Вы внесли немалый вклад в преодоление экономических и политических трудностей. Сегодня республика — процветающий регион, в котором сложились добрососедские отношения между людьми разных национальностей и религиозных убеждений», — говорится в тексте поздравления.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также патриарх Кирилл выразил признательность за содействие в воссоздании исторического собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Он пожелал Шаймиеву телесной и душевной крепости, успехов в благих делах и начинаниях.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Диана Жиленкова