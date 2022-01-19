В Нижнекамске заселили 120-квартирный соципотечный дом

В Нижнекамске прошло заселение 120-квартирного дома по проспекту Мира. В нем будут проживать работники бюджетных организаций, медработники — получатели грантов, молодые семьи, а также участники программы «Арендное жилье».

В здании 10 этажей и три подъезда. Общая площадь квартир составляет 7,5 тыс. квадратных метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в селе Средняя Камышла Нурлатского района Татарстана началось заселение соципотечного дома на 24 квартиры по адресу: улица Александра Волкова, 1.



Татьяна Леухина