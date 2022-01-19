Российские операторы сотовой связи поднимут цены на архивные тарифы

Ведущие российские операторы сотовой связи «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 планируют в ближайшее время увеличить стоимость архивных тарифных планов на 10%. Об этом сообщает «Коммерсант».

В «Вымпелкоме», владеющем брендом «Билайн», рассказали, что абонентов предупредят заранее и им предоставят на выбор взять дополнительные бонусы либо поменять тарифный план. Сейчас у оператора есть 40 архивных тарифов стоимостью от 650 до 2,5 тысячи рублей в месяц.

МТС уже в начале года предупредил абонентов об увеличении стоимости тарифа на 60 рублей при сохранении имеющегося набора услуг. Также предлагалось на выбор оставить действующий тариф или перейти на другой. По словам представителей оператора, рост цен на услуги связи связан с увеличением стоимости содержания и строительства сетей, в частности оборудования и его доставки, а также электроэнергии и услуг внешних подрядчиков. Кроме того, предписания закона Яровой по хранению данных требуют дополнительных расходов.

По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, оптимизация архивных тарифов — частая практика, так как компаниям они невыгодны из-за издержек и малочисленной абонентской базы, подключенной к таким пакетам услуг.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре сообщалось, что в России в 2022 году могут вырасти цены на интернет и телевидение на 10%. Причинами этого называются увеличение стоимости оборудования, инфляция и некоторые изменения в законодательстве.

Дарья Акимова