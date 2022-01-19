Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей об ухудшении погодных условий 20 января

Фото: Максим Платонов (архив)

Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила автомобилистов об ухудшении погоды в четверг, 20 января. В этот день в республике местами ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах и усиление ветра до 15 м/с.

Водителей просят выбирать безопасную скорость и воздержаться от опасных маневров, в том числе не выезжать на полосу встречного движения. Пешеходам следует переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на зеленый свет светофора. В темное время суток иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Татарстане прогнозируется снег, метель и до -5 градусов. В Казани ожидается от 0 до -3 градусов.

Дарья Акимова