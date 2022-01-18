В Казахстане отменят режим ЧП 19 января

Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана завершится 19 января. Об этом написал пресс-секретарь президента республики Берик Уалив в своем Facebook.

Режим прекратит действовать в Нур-Султане и Алматы, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. До этого чрезвычайное положение досрочно отменили в других регионах.

Фото: wikimedia.org

Режим ЧП ввели 5 января из-за массовых беспорядков. Сегодня экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после беспорядков в стране обратился к жителям страны. Он заверил, что никакого конфликта или противостояния в элите республики нет.



Татьяна Леухина