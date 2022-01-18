За сутки с улиц Казани вывезли 16,3 тысячи тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За последние сутки с казанских улиц вывезли 16,3 тысячи тонн снега, а с начала зимнего периода — 408,7 тысячи тонн снега. Об этом сообщили в мэрии города.

Сегодня улицы Казани от снега будут очищать 566 дорожных рабочих и 372 единицы специальной техники. Работы проведут на улицах Адоратского, Жуковского, Качалова, Меховщиков, Татарстан, Сибгата Хакима, Чистопольской и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Минувшей ночью на уборку казанских дорог вышли 388 единиц техники и 57 дорожных рабочих. В исполкоме напомнили горожанам, что не нужно парковать машины вдоль проезжей части, так как они могут помешать уборке снега.

Диана Жиленкова