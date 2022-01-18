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За сутки с улиц Казани вывезли 16,3 тысячи тонн снега

12:01, 18.01.2022
За сутки с улиц Казани вывезли 16,3 тысячи тонн снега
Фото: Дмитрий Резнов

За последние сутки с казанских улиц вывезли 16,3 тысячи тонн снега, а с начала зимнего периода — 408,7 тысячи тонн снега. Об этом сообщили в мэрии города.

Сегодня улицы Казани от снега будут очищать 566 дорожных рабочих и 372 единицы специальной техники. Работы проведут на улицах Адоратского, Жуковского, Качалова, Меховщиков, Татарстан, Сибгата Хакима, Чистопольской и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Минувшей ночью на уборку казанских дорог вышли 388 единиц техники и 57 дорожных рабочих. В исполкоме напомнили горожанам, что не нужно парковать машины вдоль проезжей части, так как они могут помешать уборке снега.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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