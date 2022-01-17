Ночью на уборку улиц Казани выйдет 388 единиц техники

В Казани ночью на уборку улиц вышли 388 единиц техники и 57 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих улиц: 2-я Азинской, Амирхана, Баумана, Воровского, Восстания, Гудованцева, Декабристов, Дементьева, Журналистов, Ленинградской, Меридианной, Мусина, Профсоюзной, Пушкина, а также проспектов Ибрагимова и Победы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В исполкоме напомнили казанцам, что не нужно парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.



Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что с улиц Вахитовского и Приволжского районов вывезли 44 тысячи тонн снега. За минувшие сутки с улиц вывезли более 17 тысяч тонн снега.



Татьяна Леухина