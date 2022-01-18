В реализацию проектов Года цифровизации в Татарстане вложат почти 4 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, в реализацию десятков проектов вложат 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда — деньги республиканского бюджета. Еще 1 миллиард рублей внесет «Ак Барс Банк» в качестве благотворительной акции, рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Как он отметил, в первую очередь практически каждый из проектов, которые будут реализованы в рамках масштабной программы, направлен на повышение качества жизни каждого жителя республики, в том числе и устранение цифрового неравенства между жителями городов и небольших сел и деревень.

Хайруллин обозначил три наиболее значимых проекта: создание своего рода цифрового квартала в Казани за счет свободных помещений бывшей обувной фабрики «Спартак», перевод всех госуслуг в цифровой вид, а также обеспечение высокоскоростным интернетом сельских жителей.

скриншот презентации Минцифры

О том, что 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации, президент республики Рустам Минниханов сообщил в октябре 2021-го на ежегодном послании Государственному совету РТ. По его словам, цифровизация не самоцель, а в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса.

В конце прошлого года российский дизайнер Артемий Лебедев презентовал айдентику Года цифровизации в РТ, разработанную нейросетью. Логотип является визуализацией слов «цифровизация», «технологии», «современность», «будущее» и «Татарстан».

Ангелина Панченко