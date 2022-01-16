В Иннополисе в 2023 году построят еще один Центр обработки данных

В Иннополисе в 2023 году планируется завершение строительство крупнейшего в Поволжье центра обработки данных (ЦОД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрата Хайруллина.

Проектирует его госкорпорация «Росатом». В Минцифры РТ рассчитывают, что уже в этом году начнется строительство первого этапа ЦОД. По словам Хайруллина, это будет самое большое здание центра обработки данных в Поволжье.

В Иннополисе уже есть крупнейший в Татарстане центр обработки данных, построенный в 2009 году. Как сообщил Хайруллин, этот ЦОД заполнен на 100%.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что Иннополис аккредитован в качестве органа верификации углеродной отчетности.

Дарья Акимова