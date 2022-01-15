В ФНС напомнили об изменениях в расчете НДФЛ с 1 января 2022 года

В Федеральной налоговой службе (ФНС) напомнили россиянам о том, что изменится с 2022 года в расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Так, теперь в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от ее продажи не превышают размер налогового вычета. Это касается тех граждан, которые продали квартиру или дом по цене ниже 1 млн рублей.

Семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения имуществом. Однако это касается только тех доходов, что были получены при сделках в 2021 году.

Также право на налоговый вычет возникает с момента подписания передаточного акта застройщиком при приобретении прав на жилье или долю в нем в строящемся доме.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Дарья Акимова