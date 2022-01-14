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Суд в Казани арестовал жительницу Таджикистана, подозреваемую в вербовке наемников

19:20, 14.01.2022
Суд в Казани арестовал жительницу Таджикистана, подозреваемую в вербовке наемников
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вахитовский суд Казани заключил под стражу 43-летнюю жительницу Таджикистана, подозреваемую в вербовке наемников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина находилась в розыске. Ее задержали в Казани и арестовали на месяц. В ближайшее время подозреваемую могут экстрадировать на ее родину. Сейчас она находится в СИЗО, передает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле прошлого года в Татарстане ФСБ задержала главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, который вербовал мусульман в ряды боевиков.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан

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