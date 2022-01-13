В Казани с начала зимнего сезона составили 30 протоколов за нарушение правил благоустройства

В Казани с начала зимнего периода составили 30 протоколов за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщили сотрудники Управления административно-технической инспекции исполкома Казани.

11 протоколов составили за некачественную уборку кровель от снега и сосулек, 12 — за несвоевременную уборку снега и семь — за складирование снега в неустановленных местах.

Фото: kzn.ru

Зимний режим работы коммунальных служб продлится до 14 апреля. Он начался 15 октября 2021. Содержание территорий земельных участков включает в себя ежедневную уборку от снега и льда, обработку противогололедными материалами проезжих участков дорог, сгребание и подметание снега, а также вывоз снега и льда, сообщается на сайте мэрии Казани.



Ранее власти Казани сообщили о готовности задействовать до тысячи единиц спецтехники в случае сильных снегопадов. В городе организуют дополнительные места для складирования снега.

Татьяна Леухина