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В Казани образовались 8-балльные заторы

17:03, 13.01.2022
В Казани образовались 8-балльные заторы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы образовались на улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Академика Арбузова, на Сибирском тракте. Также движение затруднено на улице Аделя Кутуя, на проспекте Победы, улице Юлиуса Фучика.

Фото: скриншот

«Встали» в пробках улицы Техническая, Павлюхина, Пушкина, Восстания, Фрунзе, Тэцевская, Петра Витера, Копылова, Дементьева.

По прогнозу сервиса, в 18.00 пробки достигнут 9 баллов.

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