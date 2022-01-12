В четверг в Казани пройдет рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель»

Фото: Максим Платонов (архив)

Госавтоинспекция Казани анонсировала рейд «Нетрезвый водитель». Пьяных автомобилистов планируют искать в четверг, 13 января, с 13.00 до 22.00 часов.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в пьяном виде или за передачу управления машиной такому человеку статьей 12.8 КоАП РФ предусмотрено 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае если автомобилист совершит такое правонарушение во второй раз, ему грозит уголовная ответственность.



За 2021 год в Казани произошла 51 авария с участием пьяных водителей. В них погибли восемь человек, еще 72 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции города.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил снизить количество максимально допустимого промилле в крови водителей. Сейчас норма в России — 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха (0,356).



Татьяна Демина