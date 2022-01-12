За 2021 год жители Татарстана подали 13,7 млн заявлений через «Госуслуги»

В течение 2021 года жители Татарстана подали 13,7 млн электронных заявлений через портал «Госуслуги РТ». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Самыми популярными услугами на сайте стали запись на прием к врачу, назначение ежемесячного пособия на детей и компенсации части родительской платы за детские сады.

В настоящее время на портале «Госуслуг» Татарстана доступны 139 услуг, среди которых 111 являются социально значимыми. 76 таких услуг стали доступны жителям республики в прошлом году.

Фото: pixabay.com

С 1 июля 2022 года россияне младше 14 лет смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал «Госуслуги». Для остальных жителей РФ она станет доступна к 2023 году.

Дарья Акимова