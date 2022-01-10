Иностранец пытался незаконно вывезти из Казани в Стамбул $80 тысяч

Фото: Максим Платонов (архив)

Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Казани в Стамбул $80,2 тысячи наличными. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

С деньгами он попытался пройти по «зеленому коридору» во время вылета в Стамбул. О наличии валюты мужчина не стал сообщать. Сейчас в отношении задержанного рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани за новогодние каникулы границу ЕАЭС пересекли почти 26 тысяч человек. Таможня за этот период завела семь дел об административных правонарушениях.

В конце декабря в Международном аэропорту Казани им. Тукая 45-летняя женщина пыталась незаконно вывезти в Стамбул порядка $40 тысяч.



Татьяна Леухина