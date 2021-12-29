В аэропорту Казани задержали жительницу Челнов, пытавшуюся пронести через таможню более $40 тысяч

Фото: Максим Платонов

В международном аэропорту Казани им. Тукая 45-летняя женщина пыталась незаконно вывезти в Стамбул порядка $40 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Так, во время прохождения таможенного контроля жительница Набережных Челнов выбрала «зеленый» коридор, что свидетельствовало об отсутствии у нее товаров, которые подлежали таможенному декларированию. Однако у женщины находилось $47,4 тысячи. Без декларирования можно перевозить не более $10 тысяч (речь идет о долларах США).

Фото: Максим Платонов

В отношении нарушительницы решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 200.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере».

В прошлом месяце у пассажирки авиарейса Стамбул — Казань нашли экстремистскую книгу. Книга была изъята, также составили административные протоколы.

Диана Жиленкова