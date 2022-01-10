Житель Лениногорска обстрелял полицейских из газового пистолета

Фото: Максим Платонов (архив)

37-летний житель Лениногорска 4 января обстрелял сотрудников полиции из газового пистолета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Полицейские приехали в дом подозреваемого, так как их вызвала его жена — мужчина был пьян и вел себя неадекватно. Когда сотрудники полиции зашли в квартиру, он два раза выстрелил в них из газового пистолета. После этого один из правоохранителей выбил оружие из рук злоумышленника, но тот взял нож и замахнулся на полицейского, угрожая, что расправится с ним.

В этот момент второй сотрудник полиции применил газовый баллончик. Подозреваемый убежал в ванную комнату и закрылся там, однако затем все же сдался полиции.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



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Татьяна Демина