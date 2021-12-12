Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Российская сборная по биатлону получила бронзовую медаль в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщают «РИА Новости».

Россию представляли биатлонисты Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первое место заняла сборная Норвегии, второе — французы.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится сегодня женской гонкой.

Фото: pixabay.com

Накануне российская спортсменка Ольга Тё получила третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг.



Дарья Акимова