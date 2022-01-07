В начале первой рабочей недели года в Татарстане ожидается до -11 градусов и снег

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре РТ рассказали, какой будет погода в республике в начале первой рабочей недели 2022 года. Ожидается снег и до 11 градусов мороза.

В ближайшие выходные в Татарстане погода ухудшится. В субботу, 8 января, в отдельных районах ожидается метель и сильный ветер порывами до 18 м/с. На дорогах скользко, местами возможны снежные заносы. Ночная и дневная температуры будут держаться в пределах -5..-10 градусов.

В воскресенье, 9 января, в Татарстане существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночь похолодает до -13..-18 градусов, а при прояснениях и в низких местах до температуры опустится до -22°С. Днем в республике ожидается от -7 до -12 градусов. На дорогах возможна гололедица, предупредили в Гидрометцентре РТ.

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 10 января, как и в воскресенье, существенных осадков в Татарстане не ожидается, однако днем во многих районах пройдет снег. Ночью прогнозируется от 9 до 14 градусов мороза, днем потеплеет до -6..-11 градусов.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали в Татарстане метель с ухудшением видимости. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.



Татьяна Демина