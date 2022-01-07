В Свияжске подготовили праздничную программу на Рождество
В Свияжске подготовили интерактивную программу к Рождеству. Праздник пройдет сегодня с участием фольклорно-этнографических коллективов.
— В яркой атмосфере торжества и великого праздника гости разучивают и поют колядки вместе с казанским фольклорным ансамблем «Верес», танцуют, становятся частью импровизированных уличных представлений. А еще знакомятся с бытом и укладом коренных жителей Свияжска. Нас ждет прогулка по улицам острова-града в сопровождении обрядовых песен и святочных народных игр, которая завершится совместным чаепитием и угощением, — анонсируют программу в Министерстве культуры РТ.
Местом празднования станут Рождественская площадь, комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок» и улицы Свияжска. Начало программы — 14.00, 16.00.
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