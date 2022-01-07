Новости общества

10:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Свияжске подготовили праздничную программу на Рождество

10:03, 07.01.2022
В Свияжске подготовили праздничную программу на Рождество

В Свияжске подготовили интерактивную программу к Рождеству. Праздник пройдет сегодня с участием фольклорно-этнографических коллективов.

— В яркой атмосфере торжества и великого праздника гости разучивают и поют колядки вместе с казанским фольклорным ансамблем «Верес», танцуют, становятся частью импровизированных уличных представлений. А еще знакомятся с бытом и укладом коренных жителей Свияжска. Нас ждет прогулка по улицам острова-града в сопровождении обрядовых песен и святочных народных игр, которая завершится совместным чаепитием и угощением, — анонсируют программу в Министерстве культуры РТ.

Местом празднования станут Рождественская площадь, комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок» и улицы Свияжска. Начало программы — 14.00, 16.00.

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также