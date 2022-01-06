В Татарстане на строительство трех детских учреждений направят более 157 миллионов рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане на строительство трех детских учреждений направят без малого 157,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделены из республиканского бюджета.

Более 157 миллионов рублей направят на строительство:

зданий и сооружений Икшурминской кадетской школы-интерната имени К.С. Байкиева для размещения муниципального оздоровительного лагеря «Солнышко» в селе Старая Икшурма Сабинского района;

зданий и сооружений учреждения дополнительного образования детей пионерлагеря «Чулпан» в Атнинском районе;

зданий и сооружений автономного детского оздоровительно-досугового учреждения «Ласточка» в Бавлинском районе.

Строительство указанных объектов необходимо завершить до 1 декабря 2022-го. Оно предусматривает выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования. Подрядчика ищет «Главстрой» Татарстана, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Илья Репин (архив)

В 2022 году в Татарстане на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания и соцзащиты направят почти 100 миллионов рублей. Всего в списке 28 объектов. Средства на ремонт выделят из республиканского бюджета.



Татьяна Демина