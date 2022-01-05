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Песков заявил, что Казахстан сможет самостоятельно решить внутренние проблемы

14:41, 05.01.2022
Песков заявил, что Казахстан сможет самостоятельно решить внутренние проблемы
Фото: pixabay.com

В Кремле выступают против вмешательства в дела Казахстана извне и считают, что власти страны смогут самостоятельно урегулировать ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, информирует «РИА Новости».

Как подчеркнули в российском МИД, Россия надеется на скорейшую нормализацию положения в Казахстане и выступает за мирное решение проблем в рамках диалога, «а не через уличные беспорядки и нарушение законов».

Фото: pxhere.com

Накануне в Совфеде заявили, что Россия готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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