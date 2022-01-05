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Сегодня в Татарстане ожидается двадцатиградусный мороз

06:34, 05.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается двадцатиградусный мороз
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 5 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. На дорогах гололедица.

Ветер неустойчивый слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -15... -20 градусов. В Казани ожидается от -15 до -17 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -13 до -17 градусов.

Общество Татарстан

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