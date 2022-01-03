В МИД заявили, что процесс сертификации «Северного потока — 2» может затянуться до лета

Фото: nord-stream-2

Процесс сертификации «Северного потока-2» может затянуться до лета. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

— Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации «Северного потока-2»), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: gazprom.ru

Также процесс сертификации могут осложнять США.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о завершении заполнения второй ветки «Северного потока — 2». В этот же день вице-премьер России Александр Новак заявлял, что сертификация газопровода должна завершиться в первом полугодии 2022 года.



Татьяна Леухина