Путин: «Северный поток — 2» готов к работе

Фото: nord-stream-2

Заполнение второй нитки «Северного потока — 2» завершили сегодня в 12.58. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Обе нитки газопровода «Северный поток — 2» готовы к эксплуатации.



Фото: nord-stream-2

— Этот новый маршрут, дополнительный, послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке, — отметил Путин.

Глава государства заявил, что газопровод готов к работе. Поставки по нему начнутся, как только Европа примет решение, передает «РИА Новости».

— Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной республике, — сказал он.

Сегодня вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна завершиться в первом полугодии 2022 года.



Татьяна Леухина