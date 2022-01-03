Минпросвещения задалось целью построить в России «идеальную школу»

Фото: «Реальное время» (архив)

Минпросвещения РФ разрабатывает предложения по созданию «идеальной школы». Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов в интервью газете «Известия».

— Отмечу сейчас только один проект текущего года — мы разрабатываем рекомендации о том, какой должна быть идеальная школа. Речь идет, в частности, о программах, по которым работают учителя, а также расписание уроков, внеурочная деятельность, кружки; спортивные секции и школьный театр; система оплаты труда; «белый интернет»; штатное расписание; проведение родительских собраний, — рассказал он газете.

Министерство обещало разослать в регионы рекомендации о том, как платить педагогам, как проводить родительские собрания, как сделать штатное расписание оптимальным и как организовать в школах интернет. Инструкции по созданию идеальной школы должны направиться в региональные профильные министерства уже в 2022 году.

Напомним, между тем, в Набережных Челнах с 1 января выросли базовые оклады сотрудников учреждений образования, культуры, молодежной политики и спорта. Зарплата учителей выросла в среднем на 17%, воспитателей — на 19%, младших воспитателей — на 26%. Тренеры спортивных школ теперь начнут получать на 18% больше прежнего.



Людмила Губаева