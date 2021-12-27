В Челнах с нового года повысят зарплаты учителям, воспитателям и тренерам

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах увеличат базовые оклады сотрудников учреждений образования, культуры, молодежной политики и спорта с 1 января 2022 года. Об этом было сказано на последней в этом году сессии городского совета.

Зарплату учителям повысят в среднем на 17%, воспитателям — на 19%, младшим воспитателям — на 26%. Тренеры спортивных школ начнут получать на 18% больше прежнего. У специалистов культурных учреждений зарплата вырастет на 35%, у вспомогательного персонала — на 11 %. На эти цели в бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей, передают «Вести».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшней пресс-конференции президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в республике по итогам 2021 года средняя зарплата превышает 44 тысячи рублей.

О повышении зарплат учителям в декабре сообщал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.



Татьяна Леухина